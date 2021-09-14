Сумма штрафов Telegram в России достигла 35 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Московский суд вновь оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный в России контент. Сумма штрафа составила 9 млн рублей.

На сегодняшний день общая сумма штрафов, наложенных на Telegram российскими судами, достигла 35 млн рублей, пишет RT.

Кроме того, сегодня Московский суд оштрафовал Facebook и Twitter. Первую компанию обязали выплатить 21 млн рублей, вторую — 5 млн рублей. Общая сумма штрафов, наложенных на Facebook в России, достигла 90 млн рублей. Штрафы Twitter превысили 45 млн рублей.

В июне мировой судья оштрафовал Telegram на 10 млн рублей. Основная причина — отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.

Татьяна Демина