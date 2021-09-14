В Татарстане на Волге всплыл участок трубопровода

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане на Волге всплыл участок трубопровода диаметром 300 мм. Это произошла из-за спада воды в Лаишевском районе между поселком Боровое Матюшино и молодежным лагерем «Волга».

Металлическая труба находится на глубине около 10—15 см от поверхности воды. В связи с этим существует опасность столкновения с маломерными судами. Судоводителям рекомендуется быть внимательными в этом районе, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

В минувшие выходные в Зеленодольском районе РТ на мель село маломерное судно Fishpro. Сотрудники Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану отбуксировали его на 25 метров. Происшествие случилось на Волге между Макарьевским монастырем и островом-градом Свияжском.

Татьяна Демина