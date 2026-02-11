Экс-замглавы Минобороны России Тимуру Иванову вернут землю и дом по решению суда

Ранее их изъяли у него и его родственников по делу о незаконном выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» и растрате средств

Мосгорсуд рассмотрел жалобы по делу о взыскании имущества с бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его родственников, сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москва.

По итогам рассмотрения суд принял решение отменить часть первоначального вердикта. В частности, отменено решение об обращении в доход государства земельного участка и жилого дома, фигурировавших в деле экс-замглавы Минобороны.

Ранее Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск об изъятии имущества у экс-чиновника, его родственников и доверенных лиц. Помимо ранее конфискованных активов ООО «КБ Интеркоммерц» и АО «Оборонсервис», суд постановил взыскать более 1,232 млрд рублей с самого Иванова, его бывшей супруги Светланы Захаровой, Марии Китаевой, отца, водителя и ряда аффилированных компаний.

Напомним, бывшего замглавы Минобороны приговорили к 13 годам колонии за хищение и легализацию преступных доходов. Тимур Иванов признан виновным в незаконном выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» и растрате средств, выделенных на покупку двух паромов для Керченской переправы.



Наталья Жирнова