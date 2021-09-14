В Татарстане заработал telegram-бот по вопросам диспансеризации

Фото: Максим Платонов (архив)

Жители Татарстана могут задать вопросы по диспансеризации в специальный telegram-бот. В частности, можно узнать, для чего ее необходимо проходить.

Чтобы узнать дату, когда требуется пройти диспансеризацию, пользователю надо отправить боту свой год рождения. После этого он покажет год, в который татарстанцу необходимо пройти медицинское обследование.

Бот может рассказать и в каком учреждении необходимо пройти диспансеризацию. Для этого жителям Татарстана требуется выбрать свой район или город, улицу. После этого появится список учреждений для прохождения обследований с адресами.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Telegram-бот запустили Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям и Министерство здравоохранения РТ.

Напомним, в России с 1 июля стартовала программа углубленной диспансеризации. Она организована с применением всех необходимых защитных мер. При этом она будет нацелена на максимальный охват.



Татьяна Демина