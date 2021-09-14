Цена газа в Европе превысила $800 за тысячу кубометров — это много или мало?

Цена на газ в Европе в ходе торгов 14 сентября побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубических метров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник достигла $801,2 за 1 тыс. кубических метров. Таким образом, стоимость октябрьского фьючерса на хабе составила €65,5 за МВт·ч.

Цены на газ в Европе растут с начала года, но существенное ускорение их роста произошло летом. Эксперты отмечали, что цена увеличивается из-за низкого запаса газа в европейских газохранилищах.

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$800 за газ — это:

На $200, или на треть, больше, чем стоила тысяча кубических метров газа в августе — тогда в Европе его продавали за $600.

— тогда в Европе его продавали за $600. 58 тыс. рублей по сегодняшнему курсу.

по сегодняшнему курсу. Всего на $100 дороже, чем его закупает Украина : для страны тысяча кубометров газа обходится в $700 из-за отказа украинских властей от заключения договора с российским «Газпромом».

: для страны тысяча кубометров газа обходится в $700 из-за отказа украинских властей от заключения договора с российским «Газпромом». В 2,5 раза больше, чем цена за 1 тысячу кубических метров газа в начале 2011 год а — он стоил $320.

а — он стоил $320. В 10,8 раза больше, чем цена за фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 года — в ходе торгов на лондонской бирже ICE цена увеличилась до $74.

— в ходе торгов на лондонской бирже ICE цена увеличилась до $74. В 828 раз больше, чем средняя стоимость газа в квартире Казани : без газового отопления и счетчика один прописанный человек платит в среднем 70 рублей за месяц.

Фото mrg.tatar.ru

В 172 раза больше, чем цена одной акции «Газпрома» — она стоит 337 рублей.

— она стоит 337 рублей. В 6,2 раза больше, чем цена на российский газ для Белоруссии на 2021 год : по словам Александра Лукашенко, она составляет $128,5 за тысячу кубометров.

: по словам Александра Лукашенко, она составляет $128,5 за тысячу кубометров. И в 2,9 раза больше стоимости, за которую российский газ покупает Германия — для нее он стоит $270.

Алексей Нечаев