Цена газа в Европе превысила $800 за тысячу кубометров — это много или мало?
Цена на газ в Европе в ходе торгов 14 сентября побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубических метров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник достигла $801,2 за 1 тыс. кубических метров. Таким образом, стоимость октябрьского фьючерса на хабе составила €65,5 за МВт·ч.
Цены на газ в Европе растут с начала года, но существенное ускорение их роста произошло летом. Эксперты отмечали, что цена увеличивается из-за низкого запаса газа в европейских газохранилищах.
$800 за газ — это:
- На $200, или на треть, больше, чем стоила тысяча кубических метров газа в августе — тогда в Европе его продавали за $600.
- 58 тыс. рублей по сегодняшнему курсу.
- Всего на $100 дороже, чем его закупает Украина: для страны тысяча кубометров газа обходится в $700 из-за отказа украинских властей от заключения договора с российским «Газпромом».
- В 2,5 раза больше, чем цена за 1 тысячу кубических метров газа в начале 2011 года — он стоил $320.
- В 10,8 раза больше, чем цена за фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 года — в ходе торгов на лондонской бирже ICE цена увеличилась до $74.
- В 828 раз больше, чем средняя стоимость газа в квартире Казани: без газового отопления и счетчика один прописанный человек платит в среднем 70 рублей за месяц.
- В 172 раза больше, чем цена одной акции «Газпрома» — она стоит 337 рублей.
- В 6,2 раза больше, чем цена на российский газ для Белоруссии на 2021 год: по словам Александра Лукашенко, она составляет $128,5 за тысячу кубометров.
- И в 2,9 раза больше стоимости, за которую российский газ покупает Германия — для нее он стоит $270.
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