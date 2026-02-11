Двух казанских бизнесменов посадили за мошенничество на 64 млн рублей

По данным следствия, директора компаний ООО «ПОИНТ» и ООО «Полимэксимпорт» совершили аферу с фиктивным инвестиционным проектом

Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в крупном мошенничестве, сообщает прокуратура Татарстана.

По данным следствия, директора компаний ООО «ПОИНТ» и ООО «Полимэксимпорт» совершили аферу с фиктивным инвестиционным проектом по производству сухих моющих средств. Предложив потерпевшему совместный бизнес, они получили от него заем в размере более 64 миллионов рублей. Для реализации преступного плана они организовали сложную схему перевода долговых обязательств между компаниями через договор цессии. Кроме того, они вынудили инвестора отказаться от доли в уставном капитале ООО «ПОИНТ» в пользу ООО «Полимэксимпорт».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В результат потерпевший лишился возможности вернуть вложенный капитал, понеся ущерб в особо крупном размере. Суд назначил каждому из обвиняемых наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшего был удовлетворен частично: с осужденных будет взыскано свыше 59 миллионов рублей, при этом обвиняемые свою вину не признали.



Наталья Жирнова