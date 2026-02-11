Суд взыскал 500 тысяч с казанского аквапарка «Ривьера» за травму 8-летней девочки

Инструктор аквапарка наказана уголовным штрафом в 100 тысяч

Фото: Максим Платонов

Ново-Савиновский суд Казани в рамках уголовного дела частично удовлетворил гражданский иск к ООО «Аквапарк-Сувар», работающему под брендом «Ривьера». В пользу получившей при катании с горки травму позвоночника девочки из Нижнего Новгорода в качестве компенсации морального вреда взыскана сумма в полмиллиона рублей, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

При этом суд отказал в удовлетворении исковых требований к инструктору аквапарка Веронике Хамидовой, но признал ее виновной в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В июне 2025-го на аттракционе «Круговорот» 8-летняя посетительница получила перелом четырех позвонков, когда в нее после спуска врезался подросток. Как установили силовики, чтобы избежать таких ситуаций, на аттракционе было предусмотрено дежурство инструкторов, их задача — не только следить за тем, чтобы зона приземления была свободной, но и не допускать на «Круговорот» посетителей младше 10 лет.

Хамидова, по версии силовиков, отвлеклась и не уследила. В суде она частично признала вину. И в январе получила наказание в виде уголовного штрафа в 100 тысяч рублей.

В данный момент приговор обжалован, в базе суда зарегистрированы жалобы от представителей потерпевшей и гражданского ответчика. В апелляционную инстанцию материалы пока не направлены.