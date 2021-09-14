Кабмин России утвердил второй пакет мер поддержки IT-отрасли

Правительство России утвердило «дорожную карту» по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий. Это уже второй пакет мер поддержки для данной сферы, сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ.

«Дорожная карта» включает 62 мероприятия. 20 из них предусматривают меры по выравниванию условий ведения бизнеса в РФ для международных интернет-корпораций и российских IТ-компаний, по стимулированию внедрения российских решений в деятельность отечественных предприятий, а также по поддержке экспорта и продвижению российских IT-решений за рубежом.

Еще 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах.

Второй пакет мер IT-поддержки направлен на повышение спроса на отечественные решения, ускорение цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий для ведения IT-бизнеса в РФ.

С 1 января 2021 года в рамках первого пакета мер поддержки IТ-отрасли действуют льготы для IТ-компаний: налог на прибыль 3% вместо 20%, страховые взносы на фонд оплаты труда 7,6 % вместо 14%, нулевая ставка НДС для российского лицензионного софта.

Алексей Нечаев