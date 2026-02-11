Владимир Путин наградил двух деятелей из Татарстана

Он присвоил почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» и наградил орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий. В список награжденных вошли двое представителей Татарстана. Соответствующий документ был опубликован сегодня, 11 февраля.

Согласно указу, почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» присвоено заведующему кафедрой Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ Фариту Авхадиеву. Высокое звание присуждено ученому за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность.

Также за активную общественную работу и вклад в патриотическое воспитание молодежи орденом Александра Невского награжден Александр Бородин, начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» в Татарстане.

Ранее, 28 января, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин за вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Рената Валеева