Россия откроет генконсульство в казахстанском Актау
Соответствующее распоряжение, подписанное главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации
Россия откроет генконсульство в казахстанском Актау. Соответствующее распоряжение, подписанное главой правительства России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.
Известно, что расходы на открытие и содержание будут осуществлены «за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИД России в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на содержание зарубежного аппарата».
Напомним, что генконсульство Индии, которое открылось в Казани в ноябре, расположится в отеле «Мираж».
