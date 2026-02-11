Россия откроет генконсульство в казахстанском Актау

Соответствующее распоряжение, подписанное главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации

Россия откроет генконсульство в казахстанском Актау. Соответствующее распоряжение, подписанное главой правительства России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Известно, что расходы на открытие и содержание будут осуществлены «за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИД России в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на содержание зарубежного аппарата».

Напомним, что генконсульство Индии, которое открылось в Казани в ноябре, расположится в отеле «Мираж».

Наталья Жирнова