Виктора Васина заключили под стражу по делу о покушении на генерала ГРУ Алексеева

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Виктора Васина. Мужчина проходит обвиняемым по уголовному делу о покушении на жизнь генерала Главного разведывательного управления.

Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было вынесено 11 февраля. Следственные органы добились удовлетворения своего ходатайства о необходимости изоляции фигуранта от общества на время проведения расследования.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Напомним, недавно сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного предполагаемого пособника покушения на генерала Алексеева. Был задержан Павел Васин 1981 года рождения, сын ранее арестованного Виктора Васина, проходящего по делу как соучастник.



Наталья Жирнова