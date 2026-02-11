В России цены на огурцы продолжают расти, но уже медленнее

Фото: Динар Фатыхов

По данным Росстата, с 3 по 9 февраля наблюдался рост цен на огурцы — они подорожали на 5,2%. При этом темпы роста замедлились по сравнению с предыдущей неделей, когда показатель составлял 6,3%. С начала года стоимость огурцов увеличилась в полтора раза, что является самым значительным показателем среди всей плодоовощной продукции.

В целом за неделю цены на овощи и фрукты выросли на 1,7%. Заметнее всего подорожала морковь — на 1,7%. Картофель стал дороже на 1,4%, помидоры — на 1,3%, капуста — на 1,1%, свекла — на 0,9%. Яблоки выросли в цене на 0,5%, бананы — на 0,3%. Стоимость лука практически не изменилась.

С начала года наиболее значительный рост цен зафиксирован на помидоры — 22,3%. Картофель подорожал на 13,3%, морковь — на 12,1%, капуста — на 10,5%, свекла — на 9,2%. Цены на лук выросли на 5,9%, на яблоки — на 6,2%, на бананы — на 3,9%.

Тем не менее Министерство сельского хозяйства сообщает, что цены на овощи в России постепенно снижаются.

Наталья Жирнова