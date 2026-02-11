В техникуме Анапы студент открыл стрельбу

Пострадали три человека, злоумышленник задержан

Сегодня в холле одного из техникумов Анапы студент открыл стрельбу из неустановленного оружия. В результате пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает МВД по Краснодарскому краю.

Злоумышленник задержан. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других правоохранительных органов, выясняются обстоятельства и мотивы инцидента.

Ранее в Уфе задержали мужчину, который ранил ножом четырех студентов и полицейского.

Ариана Ранцева