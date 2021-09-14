В Казани отопительный сезон начнется 16 сентября

В столице Татарстна отопительный сезон начнется 16 сентября — 92 детсада и 6 больниц уже получили тепло по заявкам, сообщили в пресс-службе исполкома города.

Отмечается, что все 826 социальных объектов Казани готовы к началу отопительного сезона. 98,5% многоквартирных домов тоже готовы к пуску тепла — всего их 5 786.

Фото: kzn.ru

Подготовлены к работе в зимний период все три казанские ТЭЦ и районные котельные «Горки», «Азино» и «Савиново». Кроме того, был завершен капитальный ремонт и реконструкция более 30 км тепловых сетей.

В Зеленодольском районе Татарстана началась подача тепла в учреждения образования и социальные объекты. По данным на 9 сентября, теплом обеспечили 80% детсадов.



Алексей Нечаев