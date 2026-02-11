Пяти автобусам Казани пришлось поменять маршрут следования

Это связано с ДТП на улице Максимова

В связи с ДТП на улице Максимова около остановки «Бани №14» внесены временные изменения в работу нескольких автобусных маршрутов. Корректировке подверглись маршруты №43, 60, 6, 89 и 18, сообщает городской Комитет по транспорту.

Транспорт следует по измененной схеме движения, в объезд через улицы Симонова и Чапаева. Пассажиров просят учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.

Дополнительно сообщается о проблемах с движением на конечной остановке маршрута №43 на улице Химической. Территория остановки занята легковыми автомобилями, что создает препятствия для проезда не только общественного транспорта, но и коммунальной техники, в частности снегоуборочных машин.

Напомним, ранее из-за нарушителей парковки изменился маршрут автобуса №22.

Наталья Жирнова