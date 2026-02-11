На озеленение парка «Урам» в Казани вновь планируют потратить более 1,2 млн рублей

Работы будут проводиться с начала мая по конец сентября

Фото: Артем Дергунов

На озеленение экстрим-парка «Урам» в Казани вновь планируют потратить более 1,2 млн рублей. В 2025 году в столице Татарстана на газон, цветники и насаждения направили сумму в 1,207 млн рублей, что на 66 тысяч меньше, чем в 2026-м, — 1,273 млн.

Согласно документам на сайте госзакупок, контракт предусматривает поэтапный процесс озеленения. Начиная с мая и по сентябрь включительно исполнитель должен следить за состоянием зелени в парке, а также представлять отчетные документы по выполненной работе.

Среди задач по озеленению: покос газона с последующей утилизацией скошенной травы, полив газона, удаление сорняков вручную, внесение удобрений под сосны и т. д.

Ранее глава Минмолодежи Татарстана рассказал, каким может быть парк «Урам 2.0».

Наталья Жирнова