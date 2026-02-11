К 2036-му КФУ хочет заработать на платном образовании 13,4 млрд рублей — за чей счет вырастут доходы?

Руководство уверяет: рост будет осуществляться за счет развития допобразования, а не удорожания существующих программ

В 2025 году доходы Казанского федерального университета (КФУ) от платного образования составили 4,8 млрд рублей. Через 10 лет показатель должен вырасти почти втрое, следовало из презентации, продемонстрированной проректором по вопросам экономического и стратегического развития Маратом Сафиуллиным на заседании Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. «Учредитель хочет, чтобы университет был самодостаточным», — сказал он. За счет научных работ университету удалось заработать 2,8 млрд рублей. Предприятия наконец стали сами ставить перед учеными долгосрочные задачи, формируется квалифицированный заказ. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Раньше пытались пробиться на предприятия — сейчас они сами начали на нас выходить»

Перспективы развития науки и образования обсудили сегодня в Казани на заседании Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Большую его часть занял доклад проректора КФУ по вопросам экономического и стратегического развития Марата Сафиуллина — он отчитался о развитии вуза. По его словам, сегодня предприятия сами начали обращаться к университету за научными разработками.

— Отрадно отметить, что наконец начали происходить долгожданные серьезные содержательные изменения. Если раньше студенты и преподаватели работали во многом инициативно, пытались сами пробиться на предприятия, сами заявиться на различные инструменты поддержки, то сейчас, видя новые возможности и результаты, подготовленных, а главное, мотивированных молодых людей, предприятия сами начали на нас выходить, раскрывать свои потребности, ставить перед университетом долгосрочные задачи, — поделился спикер.

Начал действовать квалифицированный заказ: вуз ведет работу с 107 промышленными предприятиями, 15 министерствами и ведомствами, институтами развития, технопарками и фондами.

В прошлом году количество образовательных программ, разработанных и реализуемых совместно с квалифицированным заказчиком, выросло более чем на 10%. Значительно увеличился объем доходов высокотехнологичных компаний с участием вуза, добавил Марат Сафиуллин. Их общий совокупный доход превысил 240 млн рублей.



Как увеличить доходы вуза?

В 2025 году доходы КФУ от платного образования составили 4,8 млрд рублей, следовало из продемонстрированной на заседании презентации. Это на полмиллиарда больше, чем годом ранее. В 2030-м вуз планирует заработать 7,6 млрд рублей, а в 2036-м — 13,4 млрд.

— Учредитель хочет, чтобы университет был самодостаточным. <...> Мы планируем, что основной рост платного образования будет не за счет повышения стоимости или роста количества обучающихся, а в первую очередь за счет дополнительного образования. Мы внимательно проанализировали структуру наших возможностей именно в области допобразования и непрерывного обучения в течение всей жизни. Сейчас [там] самый большой прорыв, — заявил Сафиуллин.

Если в 2024 году полученная КФУ за счет допобразования сумма составляла порядка 600 млн рублей, то в 2025-м удалось приблизиться к 800 млн, добавил он. «И интерес очень большой», — подчеркнул спикер.

Как говорилось в той же презентации, по итогам 2025 года за счет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также научно-технологических услуг (НТУ) университет получил 2,8 млрд рублей. К 2036-му показатель должен достичь 9,9 млрд. Консолидированный бюджет вуза — 20,9 млрд рублей. Через 10 лет он должен составить 46,4 млрд.

Нефть, медицина и химия

КФУ пересмотрел свои приоритеты: вместо пяти оставил три, чтобы «было легче», рассказал Марат Сафиуллин. Университет сосредоточится на трех направлениях:

создание технологий разработки нетрадиционных ресурсов углеводородов и месторождений на поздней стадии;

биотехнологические лекарственные препараты на основе методов синтетической биологии и генной инженерии;

новые материалы и химия.

В частности, один из акцентов университет делает на развитие технологий, связанных с нефтехимией.

— Знаковый проект — это повышение эффективности разработки карбонатных коллекторов (широкий тип нефтеносных пластов, — прим. ред.), которые содержат более 40% мировых запасов нефти. Совместно с индустриальными партнерами при помощи больших языковых моделей искусственного интеллекта создается комплексная система динамического моделирования и управления в реальном времени нового поколения для российских крупных компаний, — рассказал спикер.

Он также напомнил, что КФУ с партнерами выиграл грант на 250 млн рублей на создание технологического парка «Малотоннажные химические технологии». В планах — выстроить полную цепочку от идеи до проектирования, прототипирования и внедрения новых критически важных импортозамещающих химических продуктов: гетерогенных катализаторов (нефтехимия и нефтепереработка) и линейки химических реагентов повышения нефтеотдачи месторождений трудноизвлекаемых углеводородов.

