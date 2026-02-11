Безруков, Певцов и Писарев названы претендентами на пост ректора МХАТ

По информации ТАСС, в качестве кандидатов на должность ректора Школы-студии МХАТ рассматриваются народные артисты России Сергей Безруков, Евгений Писарев и Дмитрий Певцов. Это стало возможным после того, как действующий руководитель учебного заведения Константин Богомолов подал прошение об освобождении от должности.

Как сообщили источники агентства, близкие к ученому совету учебного заведения, изначально основной выбор стоял между Богомоловым, Певцовым и Безруковым. Особое внимание уделяется фигуре Евгения Писарева — художественного руководителя Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.

По данным собеседников ТАСС, кандидатура Писарева рассматривается как особенно перспективная, поскольку он имеет тесные связи со Школой-студией МХАТ: преподает там и пользуется уважением среди студентов. Кроме того, Писарев успешно совмещает преподавательскую деятельность с руководящей работой в театре.



Наталья Жирнова