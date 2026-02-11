В Казани открыли памятную доску Фариде Забировой

Она появилась на Маяковского, 30 — здесь градозащитница и реставратор жила последние годы

Маяковского, 30. Фото: Радиф Кашапов

В Казани на доме на улице Маяковского, 30 появилась памятная доска градозащитнице, архитектору, реставратору, председателю татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) Фариде Забировой. Она жила здесь в 2012—2021 годах. В этот же день в Галерее современного искусства открылась выставка, посвященная фестивалю «Том Сойер Фест», инициатором создания которого была Фарида Мухамедовна.

Фарида Забирова — коренная жительница Казани. После окончания архитектурного факультета КИСИ работала архитектором в Татарской специальной научно-реставрационной мастерской объединения «Реставрация», была начальником сектора охраны памятников истории и культуры

и начальником отдела главного архитектурно-планировочного управления Казани. 12 лет она была заместителем председателя ТРО ВООПИиК, а в год смерти возглавила его. Как и многих, ее забрал COVID-19 — Фарида Забирова умерла в июне 2021 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Инициатором установки памятной доски стала помощница раиса Республики Татарстан Олеся Балтусова. Автор памятника — заслуженный деятель искусств Татарстана Владимир Демченко, работа финансировалась благодаря помощи Рустама Минниханова.

Забирова изображена на фоне Старо-Татарской слободы, разработкой концепции сохранения и развития которой она занималась.

— Именно ее голос был всегда решающим, если мы в чем-то сомневались, — вспоминала секретарь Казгордумы Людмила Андреева.

— Все ее знают как доброго человека, — говорил о сестре Рустэм Забиров, главный архитектор музея-заповедника «Казанский Кремль». — Она делала подарки, и у многих они сохранились как память.

Забиров вспоминал, что в работе она была «эффективным менеджером» и умела находить общий язык с системой, при этом не боялась идти против течения.

— Должностей у нее было огромное количество, каждому из этих направлений она отдавала огромное количество сил, — говорил Забиров, вспоминая, что порой сестра падала от усталости, а когда прибывала скорая, писала отказ от помощи. — Она себя не берегла. Не делайте так, пожалуйста.

В этот же день в ГСИ открылась выставка «Деревянная история с продолжением. 10 лет Том Сойер Феста в Казани», которая продлится до 15 марта. Помимо самой экспозиции, здесь будут проходить мероприятия для детей и взрослых. История этого фестиваля связана с Фаридой Забировой.

— Нам чего-то не хватало. А тут она приехала из Самары, сказала, что там классный движ — они там не ждут какой-то помощи и сами начали реставрировать дома в центре Самары, — вспоминала в ГСИ Олеся Балтусова.

С тех пор «Том Сойер Фест» привел в порядок 18 домов, занимался дебаркадером в Свияжске, беседкой в Фуксовском саду и музеем Боратынского, а также восстанавливал наличники для сквера «Казанский наличник». В этом году работы также будут продолжены, но пока организаторы не назвали объекты.

Радиф Кашапов