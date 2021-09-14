В Казани до конца октября продлили льготный режим работы муниципальных парковок

Власти Казани вновь продлили льготный режим работы муниципальных парковок. Он продолжит действовать до 30 октября.

По льготному режиму плата за парковку взимается лишь в будни с 7.00 до 18.00. В остальное время, по субботам, воскресеньям и в праздники, казанцы могут воспользоваться ею бесплатно, сообщили в мэрии Казани.

Льготный режим парковок ввели в Казани в прошлом году. Власти города неоднократно продлевали его после завершения установленных сроков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, зона платного паркинга в столице Татарстана расширяется — в ближайшее время появятся еще 2,4 тыс. новых машино-мест на наиболее оживленных улицах за границами центра Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина