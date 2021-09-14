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В Казани до конца октября продлили льготный режим работы муниципальных парковок

16:17, 14.09.2021
В Казани до конца октября продлили льготный режим работы муниципальных парковок
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани вновь продлили льготный режим работы муниципальных парковок. Он продолжит действовать до 30 октября.

По льготному режиму плата за парковку взимается лишь в будни с 7.00 до 18.00. В остальное время, по субботам, воскресеньям и в праздники, казанцы могут воспользоваться ею бесплатно, сообщили в мэрии Казани.

Льготный режим парковок ввели в Казани в прошлом году. Власти города неоднократно продлевали его после завершения установленных сроков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, зона платного паркинга в столице Татарстана расширяется — в ближайшее время появятся еще 2,4 тыс. новых машино-мест на наиболее оживленных улицах за границами центра Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
АвтоОбществоВласть Татарстан

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