Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Татарстане на 46% ниже эпидемического порога

За шестую неделю 2026 года зарегистрировано 12 146 случаев, при этом доля гриппа снизилась до 34% от всех вирусов

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

За шестую неделю 2026 года зарегистрировано 12 146 случаев ОРВИ и гриппа, что на 46% ниже эпидемического порога. Уровень заболеваемости продолжает оставаться стабильным, сообщает Роспотребнадзор.

За последние четыре недели доля вируса гриппа среди всех респираторных инфекций снизилась и на шестой неделе составляет 34% от общего числа циркулирующих вирусов.

Ариана Ранцева