Комитет Гос Совета РТ по законности и правопорядку
Общая информация
Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Татарстан, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Татарстан по следующим основным направлениям:
1) законодательные аспекты обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности на территории Республики Татарстан, в том числе защита прав граждан в указанной сфере;
2) законодательные аспекты борьбы с коррупцией;
3) профилактика правонарушений и охрана общественного порядка;
4) кадры судебных и правоохранительных органов;
5) вопросы деятельности Конституционного суда Республики Татарстан, мировых судей Республики Татарстан, органов судейского сообщества, адвокатуры, нотариата в Республике Татарстан;
6) вопросы деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан;
7) законодательство об административных правонарушениях;
8) порядок рассмотрения обращений граждан;
9) пожарная безопасность и деятельность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований;
10) вопросы Регламента Государственного Совета Республики Татарстан;
11) развитие взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственной власти Республики Татарстан;
12) миграционная политика;
13) содействие формированию правовой культуры;
14) вопросы развития правовой системы Республики Татарстан и систематизации законодательства, формирование проекта примерного плана законопроектной работы в Государственном Совете Республики Татарстан на очередной год;
15) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета;
Руководитель -Ягудин Шакир Шахмедович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1, каб. 301
- Телефон: (843) 267-64-11
- Email: zakon@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/komitet/show/4
Дата последнего обновления: 20.09.2017