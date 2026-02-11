Центробанк внедрил механизм возврата средств при мошеннических переводах
Если реквизиты получателя находятся в базе данных регулятора, человек может оформить отказ от зачисления мошеннических средств и вернуть их законному владельцу
Банк России разработал новую процедуру, позволяющую гражданам возвращать средства, полученные в результате мошеннических операций. Система направлена на помощь пострадавшим от действий злоумышленников, сообщает регулятор.
Механизм работает следующим образом: если реквизиты получателя находятся в специальной базе данных ЦБ России, человек может оформить отказ от зачисления мошеннических средств и вернуть их законному владельцу.
Для реализации процедуры банки должны обеспечить клиентам возможность подачи заявления несколькими способами:
- через отделения банка,
- по телефону горячей линии,
- через онлайн-банк.
Процесс возврата включает несколько этапов. Клиент подает заявление в свой банк, указывая специальный идентификатор мошеннического перевода (REQ). После этого банк возвращает сумму операции банку плательщика. Далее средства зачисляются на счет пострадавшего, а информация передается в ЦБ РФ. На основании полученных данных регулятор принимает решение об исключении информации о гражданине из базы данных о мошеннических операциях.
Банк России будет осуществлять контроль за исполнением новых рекомендаций кредитными организациями.
Ранее жительница Нижнекамска потеряла 3,6 миллиона рублей на «инвестициях» в криптовалюту.
