Telegram оштрафован почти на 11 млн рублей

Причиной стало неудаление информации с призывами к экстремизму

Мессенджер Telegram оштрафован почти на 11 млн рублей по двум административным протоколам за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремистской деятельности, сообщает RT.

Ранее Павел Дуров прокомментировал блокировку Telegram в России. По его словам, власти пытаются заставить граждан перейти на государственное приложение, которое используется для слежки и политической цензуры.

Ариана Ранцева