Telegram оштрафован почти на 11 млн рублей
Причиной стало неудаление информации с призывами к экстремизму
Мессенджер Telegram оштрафован почти на 11 млн рублей по двум административным протоколам за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремистской деятельности, сообщает RT.
Ранее Павел Дуров прокомментировал блокировку Telegram в России. По его словам, власти пытаются заставить граждан перейти на государственное приложение, которое используется для слежки и политической цензуры.
