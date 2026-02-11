Новости общества

07:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Telegram оштрафован почти на 11 млн рублей

12:54, 11.02.2026

Причиной стало неудаление информации с призывами к экстремизму

Telegram оштрафован почти на 11 млн рублей
Фото: Viralyft на Unsplash

Мессенджер Telegram оштрафован почти на 11 млн рублей по двум административным протоколам за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремистской деятельности, сообщает RT.

Ранее Павел Дуров прокомментировал блокировку Telegram в России. По его словам, власти пытаются заставить граждан перейти на государственное приложение, которое используется для слежки и политической цензуры.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоТехнологии

Новости партнеров

Читайте также