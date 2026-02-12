Тимур Бекмамбетов узнал об изъятии дома в Казани после истечения срока обжалования

Принадлежавший режиссеру особняк XIX века имеет статус ОКН и известен как Дом Багаутдиновой — Апанаевой

Решение о сносе дома, стоящего слева от дома Багаутдиновой — Апанаевой, давно принято. Фото: Динар Фатыхов

Выставленный на продажу в конце января дом Багаутдиновой — Апанаевой в Казани мог превратиться в усадьбу с общественными пространствами. Ожидалось, что работы на территории объекта культурного наследия должны были начаться летом 2022 года. Летом 2025 года дом у режиссера Тимура Бекмамбетова изъяли, причем, как рассказали источники «Реального времени», извещение о суде он не получил, а решение прислали, когда сроки обжалования уже истекли.

Все началось с воркшопа

Объект культурного наследия регионального значения — дом Биби-Фатимы Багаутдиновой — Биби-Хавы Апанаевой — 1873 года был выставлен на продажу еще в конце января. Тогда же выяснилось, что летом 2025-го он был изъят по заочному решению Вахитовского райсуда, поскольку, по мнению истца, прокуратуры Московского района Казани, собственник не выполнял свои обязательства по сохранению памятника архитектуры.

Согласно нашим источникам, уже бывший владелец дома, а это режиссер Тимур Бекмамбетов, купивший его по просьбе жены, бывшего помощника раиса Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой, узнал о решении суда, когда сроки обжалования истекли. Хотя вызывает удивление, что власти не могли наладить диалог с человеком, чья супруга несколько лет работала с первыми лицами республики.

Это первый случай за последнее время, когда в Казани историческое здание было изъято по подобной причине. Можно вспомнить, какие работы по нему проводили раньше.

Материалы воркшопа. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Летом 2020 года в Казани проходил воркшоп по территории вдоль Нижнего Кабана (улицы Габдуллы Тукая, Назарбаева, Фатыха Карима). Это был проект «РЕ-Школа» от архитектурного бюро «Рождественка» и многих других институтов, включая Высшую школу урбанистики НИУ ВШЭ, Министерства культуры России. Инициатором воркшопа стала руководитель «Рождественки» Наринэ Тютчева. Результаты работы под названием «Комплексная междисциплинарная оценка территории с целью исследования ее генетики, выявления проблем и формирования предложения по комплексному развитию с сохранением ее уникальности» представляли в центре современной культуры «Смена».

В частности, тогда Фишман-Бекмамбетова посоветовала изучить объявления и посмотреть, что из зданий в слободе выставлено на продажу: «Вот по этим всем зданиям нужно предлагать еще и функциональное насыщение. Мы знаем как минимум три или четыре здания, которые можно брать и делать, и это будет как раз полезная работа и для государства, и потенциальным девелоперам полезная».

Студенты выделили, помимо писателей и муллы, еще три важные фамилии деятелей слободы — Юнусовы, Апанаевы и Крестовниковы. В частности, отметив, что только на основе Апанаевых можно выстроить новый туристический маршрут.

Фрагмент концепции. скриншот проектной презентации дома Багаутдиновой-Апанаевой

Здание горело, и не раз

Концепцию комплексной реставрации и предложение по воссозданию и функциональному программированию домовладения разработало еще в ноябре 2021 года то же архитектурное бюро «Рождественка».

— Поэтому сказать, что «собственниками ничего не сделано для сохранения здания», совершенно некорректно. На самом деле были затрачены и средства, и определенные усилия для того, чтобы сохранить его, — отмечает Тютчева.

В январе 2021 года был разработан проект противоаварийных работ, которые были проведены, — это расчистка завалов после пожара, закрепление стен двух этажей, устройство временной кровли для защиты сохранившихся конструкций. Проект реставрации начали разрабатывать в феврале.

Согласно проекту, в 1871 году здесь стояло деревянное здание, но в 1872-м в слободе случился пожар, а на следующий год, когда богослов Шигабутдин Марджани женился на Биби-Фатиме, дочери купца Якубова, началось возведение нынешнего здания. Позднее здесь появилась двухэтажная пристройка в глубине двора, а также терраса. После смерти Марджани в 1890-м домом стала владеть его дочь Биби-Хава Апанаева, появились сначала деревянное, потом каменное крыльцо. Также по документам видно, что во дворе теперь немало новых построек. В 1917-м в дом въехали новые жильцы, внутри возникли перегородки, у дворового фасада — деревянная пристройка, были разобраны печи.

В 2000-м здание признали объектом культурного наследия регионального значения. В 2005—2009 годах дом наконец расселили, но до 2014-го в нем неофициально жили люди, а в 2017-м случился пожар.

Дом Багаутдиновой-Апанаевой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У усадьбы есть совладелец?

— Это действительно очень важное и подлинное историческое свидетельство не только для Казани, но и в принципе для истории Татарстана, — говорит Тютчева. — Что касается его архитектурных особенностей, то это авторский проект архитектора Петра Романова. Любопытный факт, который нам удалось обнаружить в процессе исследования дома: с одной стороны, он спроектирован на базе типовых, утвержденных проектов, которые тогда согласовывались в Петербурге.

При этом, отмечает Тютчева, в том, как устроены входы и внутренняя жизнь этого дома, есть интересные особенности. Первый этаж был открыт, вероятно, для гостей и посетителей, а потому его можно назвать «европейским». Второй — был скрыт от посторонних глаз, имел отдельный вход и решен в национальной традиции.

Реализации проекта «Рождественки», по мнению разработчиков, мешали три проблемы.

В 2017 году участок, где находилось домовладение, был разделен, часть его теперь принадлежит Управлению ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан, которое находится на Ахтямова, позади усадьбы.

Тютчева указывает, все дворовые постройки согласовывались с городской администрацией положенным образом, и в архиве сохранилось много информации о том, как выглядели эти постройки и как они были расположены. Поэтому для воссоздания композиции усадьбы требуется использовать территорию парковки ЗАГСа.

Вторая проблема — в 2014 году житель Тюменской области купил в доме квартиру площадью 24,8 квадратного метра. А значит, у особняка до сих пор есть совладельцы.

Наконец, третья проблема, уже озвученная, — находящийся рядом дом, возведенный казанским ООО «Антек». Как раз в начале 2021 года, когда был разработан проект противоаварийных работ, Тимур Бекмамбетов выиграл суд, по которому дом должны были снести как незаконную постройку.

Согласно схеме функционального программирования, в новой усадьбе предполагалось не только жить. Также разработчики предлагали устроить музей, коворкинг, ресторан, оранжерею, баню, проводить лекции, спектакли, концерты. Общая площадь застройки трех этажей составляла бы 926,5 «квадрата». Из них возможная общественная территория — до 492 «квадратов».