В Татарстане спрос на подработку по уборке снега вырос на 25%

Вместе с этим в разы увеличились продажи лопат и снегоуборщиков

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в январе 2026 года количество предложений о подработке по уборке снега выросло на 25% по сравнению с январем 2025 года. Такие данные приводят эксперты сервисов «Авито» «Реальному времени».

В целом по России востребованность временных работников для уборки снега увеличилась на 29% год к году. Наибольший рост числа предложений зафиксирован в Москве (+106%), Челябинской области (+100%), Удмуртии (+95%) и Московской области (+60%). Среди федеральных округов наиболее заметная динамика отмечена в Центральном, где суммарный рост составил 65%.

Одновременно с увеличением числа вакансий вырос спрос на инвентарь и технику для уборки снега. По данным «Авито Товаров», в январе продажи лопат увеличились в 3,8 раза (+282%) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, снегоуборщиков — также в 3,8 раза (+276%), буксировочных тросов — на 59%, щеток для очистки от снега — на 28%.

Ариана Ранцева