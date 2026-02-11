В России могут ввести 22% НДС на зарубежные товары с 2027 года

Решение направлено на выравнивание условий для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах

Фото: Артем Дергунов

Минпромторг России предложил создать равные условия для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов в Госдуме, пишет ТАСС.

По его словам, рассматриваются варианты донастройки системы трансграничной электронной торговли, выравнивания комиссий на маркетплейсах и внесения налоговых изменений. С 1 января 2027 года планируется ввести НДС в размере 22% на иностранные товары без поэтапного повышения.

Ранее Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривали постепенное введение НДС на зарубежные товары, купленные физическими лицами через электронные торговые площадки: 5% в 2027 году, 10% в 2028 году, 15% в 2029 году и 20% с 2030 года. НДС будет применяться к товарам, стоимость которых не превышает норм беспошлинного ввоза в ЕАЭС.

Ариана Ранцева