В Подмосковье жители потребовали ликвидировать общежитие мигрантов после убийства пенсионерки
Под Сергиевом Посадом в деревне Бужаниново местные жители устроили сход после изнасилования и убийства пожилой женщины. Они потребовали наказать убийц и ликвидировать общежитие для мигрантов.
В преступлении правоохранительные органы подозревают троих иностранных граждан, приехавших на заработки. Местные жители жалуются, что приезжие пристают к детям, родители боятся отпускать подростков на улицу одних.
После того как в лесополосе нашли тело убитой и изнасилованной 67-летней женщины, группа жителей собралась у общежития, где проживают мигранты. Собравшиеся требовали встречи с властями и закрытия общежития, пишет ТАСС.
По данным СК, по подозрению в совершении преступления задержаны граждане «одного из соседних государств» 1988 и 1984 годов рождения. Еще одного подозреваемого разыскивают. Власти пообещали, что будут добиваться закрытия общежития.
В Татарстане следователи и криминалисты следственного управления СК России по РТ, главного управления криминалистики СК России, сотрудники МВД по РТ раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад.
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