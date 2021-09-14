В Подмосковье жители потребовали ликвидировать общежитие мигрантов после убийства пенсионерки

Под Сергиевом Посадом в деревне Бужаниново местные жители устроили сход после изнасилования и убийства пожилой женщины. Они потребовали наказать убийц и ликвидировать общежитие для мигрантов.

В преступлении правоохранительные органы подозревают троих иностранных граждан, приехавших на заработки. Местные жители жалуются, что приезжие пристают к детям, родители боятся отпускать подростков на улицу одних.

После того как в лесополосе нашли тело убитой и изнасилованной 67-летней женщины, группа жителей собралась у общежития, где проживают мигранты. Собравшиеся требовали встречи с властями и закрытия общежития, пишет ТАСС.

По данным СК, по подозрению в совершении преступления задержаны граждане «одного из соседних государств» 1988 и 1984 годов рождения. Еще одного подозреваемого разыскивают. Власти пообещали, что будут добиваться закрытия общежития.

В Татарстане следователи и криминалисты следственного управления СК России по РТ, главного управления криминалистики СК России, сотрудники МВД по РТ раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад.

