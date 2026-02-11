Новости общества

В Оренбуржье наградили воспитателей за героизм при ЧП в детсаду

13:16, 11.02.2026

Почетные грамоты получили сотрудники детского сада Бугуруслана

Фото: скриншот из канала в MAX Евгений Солнцев

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев вручил почетные грамоты воспитателю Лие Галеевой и музыкальному работнику Людмиле Платоновой из детского сада города Бугуруслана за героизм, проявленный при исполнении служебных обязанностей.

Награждение связано с инцидентом, произошедшим 5 февраля, когда в детский сад ворвался мужчина с ножом.

Евгений Солнцев отметил, что поступок сотрудников дошкольного учреждения может служить примером для других в условиях нештатных ситуаций. Об этом губернатор сообщил в своем официальном сообщении.

Ариана Ранцева

