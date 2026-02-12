Татарстанские лыжники не вышли даже в четвертьфинал олимпийского спринта

Клэбо и очередная шведка завоевали свое второе золото Олимпиады

Савелий Коростелев . Фото: предоставлено федерацией лыжных гонок Татарстана

Шведские лыжницы Линн Сван, Йонна Сундлинг и Майа Дальквист заняли весь пьедестал почета по итогам олимпийского спринта. В мужском спринте американец Бен Огден разбавил дуэт норвежцев, состоящих из чемпиона Йоханнеса Клэбо и бронзового призера Оскара Вике. Российские участники спринта, Дарья Непряева и Савелий Коростелев, завершили борьбу после квалификации, подробности — в материале «Реального времени».

Россияне хотят медаль от Дарьи Непряевой

Российским болельщикам не пришлось переживать за своих лыжников в спринтерских гонках. Савелий Коростелев финишировал 35-м из 95 участников квалификации, отстав от норвежца Йоханнеса Клэбо на 12,5 секунды. В числе тех, кто отправился отдыхать вместе с ним, были известные спринтеры-лыжники Гус Шумахер из США, чех Михал Новак, Ниило Мойланен из Финляндии. Не исключено, что они больше любят свободный стиль, а не классику, которая была в олимпийском спринте. В четвертьфинальной части должны были стартовать 30 участников.

Дарья Непряева заняла 36-е место из 89 стартовавших. Она преодолела дистанцию за 3.51,6, проиграв 15,4 секунды шведке Линн Сван, которая показала лучший результат в квалификации. В числе непопавших в тридцатку была немка Кэтрин Зауэрбрей, полька Моника Скиндер и Изабелла Марцис, которая год назад была звездой лыжных стартов в турнире на Всемирной Универсиаде. Не попала в четвертьфинал канадка Жасмин Дроле, действующая чемпионка мира среди молодежи, событие, которое мы могли пропустить в период, когда россияне были отстранены от участия в международных стартах.

Сейчас Непряева будет готовиться к старту на 10 км свободным стилем, который пройдет сегодня, в четверг, Коростелев побежит такую же дистанцию в пятницу, 13 февраля.

«Это странно, но в Европе у меня болельщиков больше, чем в России», — резюмировала Непряева, но в этом нет ничего странного. В России от нее ждут медалей, которых пока нет.



Дарья Непряева предоставлено федерацией лыжных гонок Татарстана

Только на Коростелева есть слабая надежда в борьбе за пьедестал почета

Увы, на олимпийские медали в Италии в ее случае надеяться не приходится, Непряевой очень много сочувствовали после ее дебюта в скиатлоне, когда она упала и посетовала на то, что бежала в какой-то «снежной каше». Но и 16 лыжниц, которые финишировали раньше, бежали в тех же условиях, как и сейчас 35 участниц спринта, которые были выше. Получается, что Дарья попробовала свои силы в классике и коньком на разбитой лыжне, финишировав 17-й. В «кашу» трасса стала превращаться только ближе к финалам спринта, когда каждый последующий забег был все медленнее и медленнее.

Затем Непряева бежала классическим ходом по отличной, жесткой трассе, причем, поскольку старт был раздельным, ей не пришлось испытывать давление со стороны соперниц, и снова неудача, звучащая как приговор. В лыжных гонках много нюансов, зависящих от стиля бега, общего или раздельного старта, структуры трассы: в случае с Непряевой оба ее прошедших старта не оставляют надежд на медальные перспективы.

У Коростелева, как нам представляется, все-таки остаются медальные перспективы. Но все зависит от судейских решений.

Савелий Коростелев (слева) . Егор Данилов / realnoevremya.ru

Чем вызвано доминирование лыжников Норвегии у мужчин и Швеции у женщин?

В спринтерских гонках успешно выступили лыжницы Италии, которых тренирует немецкий специалист Маркус Крамер. Его подопечные, Катерина Ганц и Федерика Кассоль, дошли до полуфиналов, а это уровень 12 сильнейших спринтерш Олимпиады. Ирис де Мартин и Николь Монсорно выбыли в четвертьфинале, куда россияне не смогли отобраться. Это тоже успех для Италии, переживающей не лучшие времена с предыдущей домашней Олимпиады в Турине, когда хозяева лыжни завоевали четыре медали, из них две золотые, усилиями мужской сборной и Джорджо ди Чента, а также женской эстафетной четверки. Были времена, когда их девушки: Бельмондо, Паруцци, Фоллис и мужская сборная лыжников, находились в топе мировых лыж. Как Австрия с Хоффманом и перешедшей в статус ветеранки Штадлобер, Канада со Скотт и Харви, США с Рендалл и завершающей карьеру Диггинс, Швейцария с Колонья и Эстония с Веэрпалу и сестрами Шмигун, Польша с Ковальчик, Словения с Майдич.

Лыжные гонки дарили спортивный праздник многообразия вплоть до 2017 года, когда на чемпионате мира в Лахти чемпионами становились итальянец Пеллегрино и финн Нисканен, канадец Харви и россиянин Устюгов, из сборной страны, подверженной небывалой атаке с стороны международной федерации лыжного спорта. Атака заключалась в том, что наших спортсменов обвинили в допинге, ни у кого ничего не нашли, но отстранили лидеров без всяких оснований.

Прошло 10 лет. С того времени у россиян была одна золотая медаль на чемпионате мира 2021 года — в скиатлоне, когда Александр Большунов 30 километров бежал впереди пятерых норвежцев. Так они и финишировали. Начиная с 2019 года это единственная золотая медаль у мужчин на чемпионатах мира, не уехавшая в Норвегию. Все остальное золото в количестве 23 медалей — норвежское. Если говорить об итогах женских стартов, то за последние пять чемпионатов мира у Норвегии 15 золотых, у Швеции — 14 золотых, у США — 1. За последние два чемпионата мира без россиян норвежцы выиграли все золото в мужской части соревнований. Два золота в соревнованиях женщин, где 10 первых мест у Швеции.

Коростелев на трассе . предоставлено федерацией лыжных гонок Татарстана

Список норвежских чемпионов потихоньку дополняет список умерших из-за проблем со здоровьем спортсменов, куда входят 30-летняя Ида Эйде, 29-летний Ронни Ансенс, 18-летняя Камилла Нюгорд плюс биатлонист — 27-летний Сиверт Баккен. Еще один их коллега — Сондре Фоссли завершил карьеру в 26 лет из-за проблем с сердцем.

При тотальном доминировании скандинавов остальным достаются крохи с медального стола, как американцу или кому-то из французов в спринтерских гонках, а также в эстафетах, где шведы и норвежцы не способны занять весь пьедестал почета. В то же время они продолжают оставаться в числе главных критиков российского спорта, где, по их мнению, действует «допинговая государственная программа», поэтому россиян в последние 10 лет пускают на соревнования на птичьих правах.