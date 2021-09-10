Итоги дня: повышение ключевой ставки, завершение строительства «Северного потока — 2», передача дела Finiko
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 10 сентября.
- Сегодня Банк России повысил ключевую ставку пятый раз подряд — до 6,75%. Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу уровня ставки пройдет 22 октября. Как заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, ключевую ставку в перспективе могут поднять выше 7%: «Мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы вернуть инфляцию к 4%».
- Казанец пожаловался на мемориальную доску с ошибкой в отчестве журналиста и советского разведчика Рихарда Зорге. Жалоба появилась в системе «Народный контроль». Мемориальная доска установлена на доме по адресу Рихарда Зорге, 47а. На ней написано, что улица названа в честь Героя Советского Союза Рихарда Адольфовича Зорге. Однако отчество разведчика иное — Густавович. Заявка на установку якобы была от Управления культуры мэрии Казани. Однако ведомство ответило в комментариях к заявке, что не заказывало данную доску и не является ее балансосодержателем.
- «Северный поток — 2» сегодня утром был полностью достроен, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» компания может начать уже с 1 октября этого года.
- Главу МЧС России Евгения Зиничева в закрытом режиме похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге. Его могила находится на Северном кладбище города. Сегодня днем в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ прошла церемония прощания с Зиничевым. Ее посетил президент России Владимир Путин. После прощания в столице лафет с телом Зиничева спецбортом МЧС доставили в Санкт-Петербург. В последний путь министра проводили троекратным траурным салютом.
- Сумма предварительного ущерба по делу финансовой пирамиды Finiko превысила миллиард рублей, сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уже зарегистрировано 3 300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан России, есть жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Из-за крупного ущерба и транснационального характера деятельности фигурантов дело передали в производство Следственного департамента МВД России — так решил начальник департамента, замглавы МВД России Сергей Лебедев. Отметим, что сумма установленного ущерба составляет 250 млн рублей — она фигурирует в обвинении.
- Следователи возбудили уголовное дело после гибели пожилой женщины и ее внучки, которые отравились арбузом. Они ели арбуз, купленный в магазине «Магнит». Там начали внутреннее расследование и сняли с продажи всю партию арбузов, которая была в магазине.
- В Татарстане в ближайшее время не следует ждать бабьего лета, сообщают синоптики. В республике погода очень неустойчивая, температурный фон ниже климатической нормы, есть осадки и сильный ветер. «Будет кратковременное потепление — понедельник, вторник, градусов до 20, а потом снова идет волна похолодания и дождливая волна. Ждать в середине сентября бабьего лета не стоит. Давайте будем надеяться на конец сентября», — рассказал «Реальному времени» профессор КФУ Юрий Переведенцев.
- Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в Министерство иностранных дел России. Официальная причина посещения ведомства неизвестна. Источники СМИ сообщают, что американского дипломата вызвали из-за вмешательства Соединенных Штатов в выборы в РФ.
- В Татарстане разрабатывают сервис «Единая платформа рынка газомоторного топлива ГБО.РФ». Система свяжет всех участников рынка в данной сфере: государство, бизнес и потребителей, сообщают создатели платформы. Сервис будет создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и госпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива».
- В Татарстане сегодня пост прокурора Апастовского района занял старший советник юстиции Зефер Абитов. А в Сабинском районе Татарстана приказом генпрокурора России на должность прокурора назначен старший советник юстиции Ленар Валиуллин.
- Правительство России одобрило решения об углублении интеграции Союзного государства на основе 28 программ. Главы правительств России Михаил Мишустин и Белоруссии Роман Головченко подписали постановление Совета министров Союзного государства об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы. Стороны договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства, об организации железнодорожных перевозок.
- В Казани умер татарстанский композитор, преподаватель консерватории Леонид Любовский. «Выдающийся композитор, потрясающий педагог, большая личность. Каждая встреча с ним была для меня уроком музыки, философии, жизни. Он оказал сильное влияние на мое формирование как музыканта и личности», — сообщил композитор Эльмир Низамов.
- В России завершились продажи туров и проживания в отелях с кешбэком. С начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Они приобрели туры с проживанием в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд рублей. Россиянам в качестве кешбэка вернулось около 6,7 млрд рублей.
- В Татарстане открыли telegram-канал, с помощью которого граждане могут анонимно сообщить информацию о нарушениях ПДД и о пьяных водителях. Чтобы найти канал в Telegram, нужно ввести в строке мессенджера «ГИБДД» и название соответствующего района. Для удобства доступ к ним можно получить через логотип со ссылкой на канал или QR-код в местах приема граждан.
- Президент России Владимир Путин раскритиковал предложения о снятии ограничения на число легионеров в российском футболе. Сегодня проходит заседание Совета при главе государства по развитию физической культуры и спорта. По его словам, если в РФ будут одни иностранцы, то еще не скоро сборная будет участвовать в чемпионатах.
- В Набережных Челнах в скором времени стартует отопительный сезон, соответствующее постановление подписал руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов. Подключение произведут при наличии паспортов готовности и заявки на подключение отопления. Подать отопление в первую очередь рекомендовано в социальные объекты и принять меры по пуску тепла в жилые дома.
- Сегодня в Казани открыли памятник поэту и выдающемуся государственному деятелю Гавриилу Державину. Памятник Державину находится рядом с Центром бесплатной юридической помощи, ставшим первым объектом, построенным в Квартале юстиции на ул. Хади Такташа.
- В Мордовском заповеднике ликвидировали пожар, который начался в августе. В северо-западной части огонь охватил 5 950 га, в северо-восточной части — 6,4 тыс. га. На данный момент на территории заповедника продолжается мониторинг пожарной обстановки. Проводятся дополнительные мероприятия в целях недопущения возникновения повторного возгорания.
- Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем фонда «Талант и успех» и сопредседателем «Общероссийского народного фронта» Еленой Шмелевой. В ходе встречи обсуждались вопросы совершенствования экосистемы работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью, лучшие практики по развитию интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи, деятельность Университета талантов, на базе которого действует Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей по модели образовательного центра «Сириус».
- Россия полностью отказалась от импорта лосося — страна больше не нуждается в завозном лососе, поскольку в состоянии обеспечить себя сама. Ранее Россия ежегодно закупала у Норвегии более 120 тысяч тонн лосося.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан Управление культуры Исполнительного комитета г. КазаниМинниханов Рустам Нургалиевич
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