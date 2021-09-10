Путин раскритиковал предложение о снятии ограничения на число легионеров в российском футболе

Президент России Владимир Путин раскритиковал предложения о снятии ограничения на число легионеров в российском футболе. Сегодня проходит заседание Совета при главе государства по развитию физической культуры и спорта.

Если одни иностранцы у нас будут, то еще не скоро будет сборная в чемпионатах участвовать, приводит ТАСС его мнение.

В конце августа президент РФС Александр Дюков выступал с предложением отказаться от лимита на легионеров. Нет никакой связи между успешным выступлением сборной России и лимитом на иностранных футболистов, заявлял он.