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Путин раскритиковал предложение о снятии ограничения на число легионеров в российском футболе

15:58, 10.09.2021
Путин раскритиковал предложение о снятии ограничения на число легионеров в российском футболе
Фото: pxhere.com

Президент России Владимир Путин раскритиковал предложения о снятии ограничения на число легионеров в российском футболе. Сегодня проходит заседание Совета при главе государства по развитию физической культуры и спорта.

Если одни иностранцы у нас будут, то еще не скоро будет сборная в чемпионатах участвовать, приводит ТАСС его мнение.

В конце августа президент РФС Александр Дюков выступал с предложением отказаться от лимита на легионеров. Нет никакой связи между успешным выступлением сборной России и лимитом на иностранных футболистов, заявлял он.

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