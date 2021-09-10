Путин раскритиковал предложение о снятии ограничения на число легионеров в российском футболе
Президент России Владимир Путин раскритиковал предложения о снятии ограничения на число легионеров в российском футболе. Сегодня проходит заседание Совета при главе государства по развитию физической культуры и спорта.
Если одни иностранцы у нас будут, то еще не скоро будет сборная в чемпионатах участвовать, приводит ТАСС его мнение.
В конце августа президент РФС Александр Дюков выступал с предложением отказаться от лимита на легионеров. Нет никакой связи между успешным выступлением сборной России и лимитом на иностранных футболистов, заявлял он.СпортФутбол
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