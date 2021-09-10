«Рихард Зорге никогда не был Адольфовичем»: казанец пожаловался на мемориальную доску с ошибкой

Казанец пожаловался на мемориальную доску с ошибкой в отчестве журналиста и советского разведчика Рихарда Зорге. Жалоба появилась в системе «Народный контроль».

Мемориальная доска установлена на доме по адресу Рихарда Зорге, 47а. На ней написано: улица названа в честь героя Советского Союза Рихарда Адольфовича Зорге». Однако отчество разведчика иное — Густавович.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Заявка на установку якобы была от Управления культуры мэрии Казани. Однако ведомство ответило в комментариях к заявке, что не заказывало данную доску и не является ее балансосодержателем. Сколько провисела доска с ошибкой, неизвестно.

В мае «Реальное время» выясняло, что делать, если на мемориальной доске обнаружена ошибка, и кто должен ее исправлять, а также рассказало, как в Татарстане исправляли неточности на памятниках.



Татьяна Леухина