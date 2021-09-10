В Казани открыли памятник поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину

Сегодня в Казани открыли памятник поэту и выдающемуся государственному деятелю Гавриилу Державину. Увидеть его можно на территории Квартала юстиции.

Памятник Державину находится рядом с Центром бесплатной юридической помощи, ставшим первым объектом, построенным в Квартале юстиции на ул. Хади Такташ. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Как заявил на мероприятии министр юстиции России Константин Чуйченко, памятник Державину олицетворяет законность, обеспечение прав и интересов граждан, а также укрепление государственности.

Напомним, Квартал юстиции в Казани — это современное городское пространство, где сконцентрируют все правовые услуги, которыми сможет воспользоваться каждый житель Татарстан. Там разместятся территориальное Управление Минюста России по РТ, центр бесплатной юридической помощи, центр гражданских инициатив и т.п.



В церемонии закладки камня в основание здания на улице Хади Такташа в мае приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко.

Татьяна Демина