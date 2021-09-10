В Москве проходит церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым

В Москве проходит церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, погибшим на вневедомственных учениях 8 сентября. Прямую трансляцию ведет ТАСС.

Церемония проходит в здании МЧС на улице Ватутина. В этот же день Зиничева похоронят в Санкт-Петербурге.



Глава МЧС России Евгений Зиничев спасал жизнь человека на межведомственных учениях. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Он сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.

В память о Евгении Зиничеве в здании ГУ МЧС России по Татарстану появился стихийный мемориал.

Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Звание присвоено за «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

Маргарита Головатенко