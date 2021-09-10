В Татарстане назначили прокурора Апастовского района

В Татарстане приказом генерального прокурора России на должность прокурора Апастовского района назначили старшего советника юстиции Зефера Абитова. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Фото: t.me/prokrt

Абитов родился 25 ноября 1961 года в поселке Ишеевка Ульяновской области. В 1987 году он окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «правоведение». Начал работать в органах прокуратуры в 1997 году, в должности старшего следователя прокуратуры Буинского района. В 2000-2002 годах был старшим помощником Буинского городского прокурора. С 2002 по 2008 годы работал заместителем Буинского городского прокурора. Затем был назначен прокурором Балтасинского района. Эту должность он занимал 8 лет, до 2016 года. С 2016 по 2021 год — прокурор Сабинского района.



Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу районной прокуратуры.



Напомним, ранее занимавший пост прокурора Апастовского района старший советник юстиции Артур Шарипов стал прокурором Приволжского района Казани.