В Татарстане создали telegram-канал для жалоб на нарушения ПДД и пьяных водителей

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин (архив)

В Татарстане открыли telegram-канал, с помощью которого граждане могут анонимно сообщить информацию о правонарушениях ПДД и о пьяных водителях.



Чтобы найти канал в Telegram, нужно ввести в строке мессенджра «ГИБДД» и название соответствующего района. Для удобства доступ к ним можно получить через логотип со ссылкой на канал или QR-код в местах приема граждан.

Поступившая в полицию информация остается для других подписчиков анонимной. Передать информацию о правонарушении, включая фото и видео, можно с помощью бота обратной связи с администраторами канала.

Фото: realnoevremya.ru

Госавтоинспекция МВД по РТ призывает участников движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию через Telegram-каналы или по телефонам 112, 02 или 8 (843) 533-38-88.

В Казани с начала 2021 года зарегистрировали 26 аварий, которые произошли по вине нетрезвых и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования водителей. В этих авариях погибли три человека, еще 42 получили различные травмы.

Маргарита Головатенко