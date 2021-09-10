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В Челнах подписано постановление о начале отопительного сезона

08:22, 10.09.2021
В Челнах подписано постановление о начале отопительного сезона
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Набережных Челнах в скором времени стартует отопительный сезон, соответствующее постановление 9 сентября подписал руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов.

Подключение произведут при наличии паспортов готовности и заявки на подключение отопления. Подать отопление в первую очередь рекомендовано в социальные объекты и принять меры по пуску тепла в жилые дома.

Мэр Челнов Наиль Магдеев в начале недели поручил ускорить подготовку к запуску тепла в Челнах.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Татарстане к новому отопительному сезону подготовили 99,8% котельных от плана — 3 261 объект.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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