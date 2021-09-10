Синоптики: «Не стоит ждать бабьего лета в Татарстане в середине сентября»

Фото: Максим Платонов

Татарстанцам не стоит пока ждать бабьего лета

В Татарстане в ближайшее время не следует ждать бабьего лета, сообщают синоптики. В республике погода очень неустойчивая, температурный фон ниже климатической нормы, есть осадки и сильный ветер, рассказал «Реальному времени» профессор КФУ Юрий Переведенцев.

— Будет кратковременное потепление — понедельник, вторник, градусов до 20, а потом снова идет волна похолодания и дождливая волна. Ждать в середине сентября бабьего лета не стоит. Давайте будем надеяться на конец сентября, — призвал метеоролог.

Синоптики Гидрометцентра РТ отмечали ранее, что сейчас погоду на европейской территории России формирует обширный высотный циклон. В Татарстане под влиянием этого циклона отмечаются небольшие дожди и похолодание.



Температурный фон ниже климатической нормы, есть осадки и сильный ветер, рассказал Юрий Переведенцев. Фото: kpfu.ru

Выходные в республике ожидаются такими же холодными: в субботу и воскресенье температурный фон не будет подниматься выше +12... +17. 11 сентября осадки маловероятны, а 12 сентября в западных районах РТ прогнозируется небольшой дождь.

В начале следующей недели Татарстан кратковременно попадет в теплый сектор перемещающегося по северным широтам атлантического циклона, объяснили специалисты. Местами будут идти дожди, но температуры в дневные часы повысятся до +16... +21°.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, как изменится погода из-за западных ветров: «На побережье Северного Ледовитого океана устанавливается глубокий циклон, очень хорошо выраженный, а на юге Европейской России — мощный антициклон… Прогнозируется мощный перенос воздушных масс с запада: сначала с северо-запада, потом с запада, а потом и с юго-запада. Будет потепление».

Местами будут идти дожди, но температуры в дневные часы повысятся до +16... +21°. Фото: Максим Платонов

При этом на юге европейской части России он спрогнозировал заморозки и температуру ниже нуля в большинстве регионов Поволжья.



В Гидрометцентре России предупредили, что в начале сентября в центре европейской части России будет действовать циклон, который существенно понизит температуру в регионе.

Отопление в домах уже стало нужно

Татарстанские метеорологи также заявляли, что низкие температуры, заметно ниже климатических, прогнозируются в Татарстане до 11 сентября.

По данным Гидрометцентра, в республике среднесуточные температуры воздуха удерживаются ниже многолетних значений на 2—6 градусов. Штормовое предупреждение о заморозках в ночные часы в республике объявляют уже в пятый раз. Сегодня татарстанцам сообщили: ночью и утром 11 сентября на территории Татарстана местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -1 градуса.



Из-за аномально холодного начала сентября в Набережных Челнах стали ускорять подготовку к запуску тепла в жилые дома. 9 сентября руководитель исполкома автограда Фарид Салахов подписал постановление, согласно которому подключение произведут при наличии паспортов готовности и заявки на подключение отопления. Подать отопление в первую очередь рекомендовано в социальные объекты и принять меры по пуску тепла в жилые дома.



В Татарстане к новому отопительному сезону подготовили 99,8% котельных от плана — 3 261 объект. Фото: Олег Тихонов

Комитет ЖКХ Казани сообщил, на сегодняшний день среднесуточная температура за 5 дней в столице Татарстана составляет +9,4 градуса. По закону отопительный период должен начинаться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура на улице должна быть ниже 8 градусов Цельсия, отметили там.



В мэрии на вопрос «Реального времени» о том, не планируется ли подавать тепло в дома казанцев раньше запланированных сроков, ответили, что пока нет никакой информации об этом. Между тем в Татарстане к новому отопительному сезону подготовили 99,8% котельных от плана — 3 261 объект. По последним данным, нужно подготовить еще шесть котельных в двух муниципальных образованиях.



Татьяна Леухина