Правительство России одобрило углубление интеграции Союзного государства с Белоруссией
Правительство России одобрило решения об углублении интеграции Союзного государства на основе 28 программ. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
— Одобрены решения об углублении интеграции на основе 28 союзных программ. Они все согласованы, — приводит «РИА Новости» его слова.
Главы правительств России Михаил Мишустин и Белоруссии Роман Головченко подписали постановление Совета министров Союзного государства об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы. Стороны договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства, об организации железнодорожных перевозок.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что окончательное одобрение российским и белорусским президентами интеграционных документов произойдет в октябре, передает «РИА Новости».
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интеграция России и Белоруссии будет продолжаться в соответствии с интересами двух государств. Сейчас стороны наметили задачи в практически доработанных и готовых к подписанию союзных программах. По словам представителя Кремля, это и есть главные задачи дальнейшего завершения интеграционных процессов.
Вчера лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко на четырехчасовой встрече в Москве согласовали 28 союзных программ.
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