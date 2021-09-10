Предварительный ущерб по делу Finiko превысил миллиард рублей — много это или мало?

Сумма предварительного ущерба по делу финансовой пирамиды Finiko превысила миллиард рублей, сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уже зарегистрировано 3 300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан России, есть жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.

Из-за крупного ущерба и транснационального характера деятельности фигурантов дело передали в производство Следственного департамента МВД России — так решил начальник департамента, замглавы МВД России Сергей Лебедев.

В настоящее время арестованы «вице-президенты» Ильгиз Шакиров и Дина Ахметзянова (ранее — Габдуллина), «десятая звезда» Лилия Нуриева, а также основатель Кирилл Доронин — их имущество общей стоимостью свыше 110 миллионов рублей тоже арестовано.

Фото: Ирина Плотникова

— Следует отметить, что Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленниками были созданы сайты, посредством которых осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства, — сообщила Волк.

Отметим, что сумма установленного ущерба составляет 250 млн рублей — она фигурирует в обвинении.

1 млрд рублей ущерба по делу Finiko — это:

$13,6 млн по курсу ЦБ.



В три раза меньше ущерба, определенного оценкой Центробанка по делу Finiko, — по данным Forbes, регулятор называет сумму в 3 млрд рублей.

— по данным Forbes, регулятор называет сумму в 3 млрд рублей. Всего в два раза меньше, чем весь ущерб от деятельности финансовых пирамид в России в 2018 году — по данным ЦБ, он составил 2,42 млрд рублей.

— по данным ЦБ, он составил 2,42 млрд рублей. На 200 млн больше, чем ущерб от финансовых пирамид в 2017 году .

. В три раза меньше, чем предполагаемый ущерб от пирамиды «Кэшбери» — он оценивался ЦБ в 3 млрд рублей.

— он оценивался ЦБ в 3 млрд рублей. В 4,7 тыс. раз меньше, чем возможный ущерб от крупнейшей в истории США инвестиционной мошеннической схемы, прозванной «Аферой Бернарда Мейдоффа» : по данным СМИ, финансовая пирамида действовала более 20 лет. Ее жертвами стали более 37 тыс. человек в 136 странах, которые потеряли в общей сложности до $65 миллиардов.

Фото: Роман Хасаев

Примерно столько же составил итоговый ущерб по делу КПК «Рост» . В прошлом году семь подсудимых по данному делу получили реальные сроки лишения свободы от 9,5 до 13,5 года. Экс-капитана футбольного клуба «Рубин» и бизнесмена Сергея Харламова признали мошенником и наказали 12 годами колонии общего режима.

. В прошлом году семь подсудимых по данному делу получили реальные сроки лишения свободы от 9,5 до 13,5 года. Экс-капитана футбольного клуба «Рубин» и бизнесмена Сергея Харламова признали мошенником и наказали 12 годами колонии общего режима. В восемь раз меньше , чем составил ущерб от крупнейшей в истории России финансовой пирамиды, организованной Сергеем Мавроди, — по мнению прокуратуры, ущерб, нанесенный МММ миллионам вкладчиков, оценивается в $110 миллионов.

Дарья Пинегина