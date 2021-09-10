Банк России повысил ключевую ставку до 6,75%

Банк России повысил ключевую ставку пятый раз подряд — до 6,75%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Ставку повысили на 25 б. п. В Центробанке заявили, что во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам Банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста.

Отмечается, что инфляция складывается выше прогноза Банка России. Годовая инфляция в августе увеличилась до 6,68% (после 6,46% в июле). По оценке на 6 сентября она составила 6,74%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по уровню ключевой ставки пройдет 22 октября.

23 июля Центробанк повысил ключевую ставку на целый процентный пункт — до 6,5%. Экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин в своей статье для «Реального времени» рассуждал, продолжит ли регулятор и дальше поднимать ключевую ставку, борясь с инфляцией, и не поздно ли для таких мер.

