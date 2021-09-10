Главу МЧС России Евгения Зиничева похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге

Героически погибшего 8 сентября главу МЧС России Евгения Зиничева похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге. Его могила находится на Северном кладбище города, пишет RT.

Сегодня днем в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ прошла церемония прощания с Зиничевым. Ее посетил президент России Владимир Путин.



После прощания в столице лафет с телом Зиничева спецбортом МЧС доставили в Санкт-Петербург. В последний путь министра проводили троекратным траурным салютом. Похороны проходили в закрытом режиме.

Глава МЧС России Евгений Зиничев спасал жизнь человека на межведомственных учениях. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Он сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.

За «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», президент Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.



Татьяна Демина