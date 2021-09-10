Строительство «Северного потока — 2» завершено
«Северный поток — 2» сегодня утром был полностью достроен, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
Строительство завершили утром 10 сентября в 8.45, сообщил председатель правления Алексей Миллер.
Последнюю трубу газопровода уложили в начале этой недели.
Поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» «Газпром» может начать уже с 1 октября этого года. Прокачивать газ по обеим ниткам трубопровода планируется уже к 1 декабря 2021 года. Сроки поставок газа в газотранспортную систему Европы определит регулятор Германии.
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«Мы строили, строили и наконец, построили… Ура!!!»
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