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Строительство «Северного потока — 2» завершено

10:10, 10.09.2021 1
Строительство «Северного потока — 2» завершено
Фото: angi.ru

«Северный поток — 2» сегодня утром был полностью достроен, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».

Строительство завершили утром 10 сентября в 8.45, сообщил председатель правления Алексей Миллер.

Последнюю трубу газопровода уложили в начале этой недели.

Фото: gazprom.ru

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» «Газпром» может начать уже с 1 октября этого года. Прокачивать газ по обеим ниткам трубопровода планируется уже к 1 декабря 2021 года. Сроки поставок газа в газотранспортную систему Европы определит регулятор Германии.

Маргарита Головатенко
Промышленность

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    «Мы строили, строили и наконец, построили… Ура!!!»
    ***.
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