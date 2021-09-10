В Сабинском районе Татарстана назначили прокурора
В Сабиновском районе Татарстана приказом генпрокурора России на должность прокурора назначили старшего советника юстиции Ленара Валиуллина. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Он родился 25 мая 1978 года в деревне Карамышево Черемшанского района Татарской АССР. Окончил в 2005 году Институт экономики, управления и права (Казань) по специальности «юриспруденция». В этот же год начал работать в органах прокуратуры в должности старшего следователя прокуратуры Вахитовского района Казани. В 2005-2007 годах был старшим помощником Нижнекамского городского прокурора, с 2007 по 2011 года работал заместителем Нижнекамского прокурора. В 2011 по 2012 годы Валиуллин стал прокурором отдела по надзору за производством оперативно-розыскной деятельности прокуратуры РТ. В 2012 году он занял должность заместителя начальника отдела по надзору за производством оперативно-розыскной деятельности прокуратуры РТ. В 2012-2014 годах — старший помощник прокурора Татарстана по организационным вопросам и контролю исполнения. С 2014 по 2021 годы был начальником управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Республики Татарстан.
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу районной прокуратуры.
Также сегодня в республике назначили прокурора Апастовского района — старшего советника юстиции Зефера Абитова.
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