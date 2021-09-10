В Сабинском районе Татарстана назначили прокурора

В Сабиновском районе Татарстана приказом генпрокурора России на должность прокурора назначили старшего советника юстиции Ленара Валиуллина. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Он родился 25 мая 1978 года в деревне Карамышево Черемшанского района Татарской АССР. Окончил в 2005 году Институт экономики, управления и права (Казань) по специальности «юриспруденция». В этот же год начал работать в органах прокуратуры в должности старшего следователя прокуратуры Вахитовского района Казани. В 2005-2007 годах был старшим помощником Нижнекамского городского прокурора, с 2007 по 2011 года работал заместителем Нижнекамского прокурора. В 2011 по 2012 годы Валиуллин стал прокурором отдела по надзору за производством оперативно-розыскной деятельности прокуратуры РТ. В 2012 году он занял должность заместителя начальника отдела по надзору за производством оперативно-розыскной деятельности прокуратуры РТ. В 2012-2014 годах — старший помощник прокурора Татарстана по организационным вопросам и контролю исполнения. С 2014 по 2021 годы был начальником управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Республики Татарстан.



Прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу районной прокуратуры.



Также сегодня в республике назначили прокурора Апастовского района — старшего советника юстиции Зефера Абитова.

