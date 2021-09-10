СМИ: посла США вызвали в МИД России из-за вмешательства Штатов в выборы

Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в Министерство иностранных дел России. Официальная причина посещения ведомства неизвестна. Источники сообщают, что американского дипломата вызвали из-за вмешательства Соединенных Штатов в выборы в РФ, пишет ТАСС.

Салливан уже покинул здание российского МИД. Комментариев журналистам после визита в ведомство он не дал.

Фото: fas.gov.ru

Напомним, еще в апреле глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что США усиливают попытки повлиять на политическую конкуренцию в стране в связи с приближением выборов в парламент.



Депутат отметил, что о попытках вмешательства во внутренние дела страны свидетельствуют, в частности, слова экс-посла США в России Майкла Макфола, заявившего о необходимости более активной поддержки «идеологических союзников» США на постсоветском пространстве, в том числе в России.

Татьяна Демина