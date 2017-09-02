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Управление культуры Исполкома Казани

Общая информация

Управление культуры выполняет управленческие функции в рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов культуры местного значения, а именно организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, охраны и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского округа.

Руководитель - Абзалов Азат Искандарович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Профсоюзная, 25/15
  • Телефон: (843) 292-90-81
  • Email: upculture@mail.ru
  • Сайт: http://www.kzn.ru/old/page160.htm

Дата последнего обновления: 02.09.2017

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