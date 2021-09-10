В России закрылись продажи туров с кешбэком

В России завершились продажи туров и проживания в отелях с кешбэком. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

Окно продаж было открыто до 01.00 мск 10 сентября. С начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян.

Они приобрели туры с проживанием в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд рублей. Россиянам в качестве кешбэка вернулось около 6,7 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что спросом пользовались культурно-познавательные туры в Татарстан, а также в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Изначально продажи туров с кешбэком должны были завершиться 31 августа. Но из выделенных правительством России на реализацию программы в 2021 году 6,7 миллиарда осталось 400 миллионов рублей, поэтому ее продлили. Туристам предлагалось приобрести пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря.

2 сентября глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала продажи зимнего этапа программы туристического кешбэка. Туристы смогут отправиться отдыхать с 15 января по конец апреля.



Татьяна Леухина