В Татарстане создают единую платформу рынка газомоторного топлива
В Татарстане разрабатывают сервис «Единая платформа рынка газомоторного топлива ГБО.РФ». Система свяжет всех участников рынка в данной сфере: государство, бизнес и потребителей, сообщают создатели платформы.
Проект курируют Минпромторг РТ, Минцифры РТ и ООО «Информационные топливные системы». Сервис будет создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и госпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива».
— Главная цель проекта — объединить всех участников рынка на одной платформе, сделать ее прозрачной и понятной, исключить из эксплуатации транспорт, не отвечающий нормам и требованиям, а также изъять из оборота контрафактное газобаллонное оборудование, — сообщают в пресс-службе Минцифры РТ.
В середине августа в Казань прибыли новые автобусы на газомоторном топливе. Это около 30 низкопольных машин, менее шумных и более экологичных, пояснили в исполкоме.Промышленность Татарстан
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