В Татарстане создают единую платформу рынка газомоторного топлива

Фото: Максим Платонов

В Татарстане разрабатывают сервис «Единая платформа рынка газомоторного топлива ГБО.РФ». Система свяжет всех участников рынка в данной сфере: государство, бизнес и потребителей, сообщают создатели платформы.



Проект курируют Минпромторг РТ, Минцифры РТ и ООО «Информационные топливные системы». Сервис будет создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и госпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива».



— Главная цель проекта — объединить всех участников рынка на одной платформе, сделать ее прозрачной и понятной, исключить из эксплуатации транспорт, не отвечающий нормам и требованиям, а также изъять из оборота контрафактное газобаллонное оборудование, — сообщают в пресс-службе Минцифры РТ.

В середине августа в Казань прибыли новые автобусы на газомоторном топливе. Это около 30 низкопольных машин, менее шумных и более экологичных, пояснили в исполкоме.