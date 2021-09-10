Новости промышленности

15:43 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В Татарстане создают единую платформу рынка газомоторного топлива

14:44, 10.09.2021
В Татарстане создают единую платформу рынка газомоторного топлива
Фото: Максим Платонов

В Татарстане разрабатывают сервис «Единая платформа рынка газомоторного топлива ГБО.РФ». Система свяжет всех участников рынка в данной сфере: государство, бизнес и потребителей, сообщают создатели платформы.

Проект курируют Минпромторг РТ, Минцифры РТ и ООО «Информационные топливные системы». Сервис будет создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и госпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива».

— Главная цель проекта — объединить всех участников рынка на одной платформе, сделать ее прозрачной и понятной, исключить из эксплуатации транспорт, не отвечающий нормам и требованиям, а также изъять из оборота контрафактное газобаллонное оборудование, — сообщают в пресс-службе Минцифры РТ.

В середине августа в Казань прибыли новые автобусы на газомоторном топливе. Это около 30 низкопольных машин, менее шумных и более экологичных, пояснили в исполкоме.

Промышленность Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также