В Мордовии потушили пожар на территории заповедника — он начался в августе
В Мордовском заповеднике ликвидировали пожар, который начался в августе. В северо-западной части огонь охватил 5 950 га, в северо-восточной части — 6,4 тыс. га.
На данный момент на территории заповедника продолжается мониторинг пожарной обстановки. Проводятся дополнительные мероприятия в целях недопущения возникновения повторного возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мордовии.
Напомним, в прошлом месяце татарстанских пожарных направили на помощь в борьбе с огнем в Мордовский государственный природный заповедник «Заповедная Мордовия» им. П.Г. Смидовича. Пожар там тушили с 3 августа. На наиболее сложных участках задействовали аэромобильные группировки МЧС России из Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей, Мордовии, Марий Эл и Чувашии.
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